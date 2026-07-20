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Al-Insan
۱۰
۱۰:۷۶
انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ١٠
إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًۭا قَمْطَرِيرًۭا ١٠
إِنَّا
نَخَافُ
مِن
رَّبِّنَا
يَوۡمًا
عَبُوسٗا
قَمۡطَرِيرٗا
١٠
همانا ما از پروردگارمان میترسیم، روزیکه عبوس و سخت و دشوار است».
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا یَوۡمًا عَبُوسࣰا﴾ تكلح الوجوه فيه أي كريه المنظر لشدته ﴿قَمۡطَرِیرࣰا ١٠﴾ شديدا في ذلك