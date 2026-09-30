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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Hadid آیه 8
Al-Hadid
۸
۸:۵۷
وما لكم لا تومنون بالله والرسول يدعوكم لتومنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مومنين ٨
وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۙ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا۟ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَـٰقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٨
وَمَا
ﲒ
لَكُمۡ
ﲓ
لَا
ﲔ
تُؤۡمِنُونَ
ﲕ
بِٱللَّهِ
ﲖ
وَٱلرَّسُولُ
ﲗ
يَدۡعُوكُمۡ
ﲘ
لِتُؤۡمِنُواْ
ﲙ
بِرَبِّكُمۡ
ﲚ
وَقَدۡ
ﲛ
أَخَذَ
ﲜ
مِيثَٰقَكُمۡ
ﲝ
إِن
ﲞ
كُنتُم
ﲟ
مُّؤۡمِنِينَ
ﲠ
٨
ﲡ
و شما را چه شده است که به الله ایمان نمیآورید، در حالیکه پیامبر شما را میخواند که به پروردگارتان ایمان بیاورید، و به راستی اگر باور دارید از شما پیمان گرفته است؟!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.