Al-Sa'di تفسیر: Al-Hadid آیه 8

Что же мешает вам обратиться в ислам и встать на путь Господа, если к этому вас призывает самый достойный из посланников и самый благородный из проповедников - Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует? Одно только это уже обязывает вас внять его проповедям, ответить на его зов и уверовать в принесенную им истину, тем более что Аллах взял с вас слово о том, что вы не отвернетесь от веры. Но и это не все. Из-за Своей доброты и благосклонности к вам Аллах не довольствовался одними проповедями славного учителя и великого посланника, да благословит его Аллах и приветствует, а подтвердил его правоту многочисленными чудесами и знамениями. Поэтому далее Коран гласит: