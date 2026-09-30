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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Hadid آیه 4
Al-Hadid
۴
۴:۵۷
هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اين ما كنتم والله بما تعملون بصير ٤
هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍۢ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌۭ ٤
هُوَ
ﱁ
ٱلَّذِي
ﱂ
خَلَقَ
ﱃ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱄ
وَٱلۡأَرۡضَ
ﱅ
فِي
ﱆ
سِتَّةِ
ﱇ
أَيَّامٖ
ﱈ
ثُمَّ
ﱉ
ٱسۡتَوَىٰ
ﱊ
عَلَى
ﱋ
ٱلۡعَرۡشِۖ
ﱌﱍ
يَعۡلَمُ
ﱎ
مَا
ﱏ
يَلِجُ
ﱐ
فِي
ﱑ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱒ
وَمَا
ﱓ
يَخۡرُجُ
ﱔ
مِنۡهَا
ﱕ
وَمَا
ﱖ
يَنزِلُ
ﱗ
مِنَ
ﱘ
ٱلسَّمَآءِ
ﱙ
وَمَا
ﱚ
يَعۡرُجُ
ﱛ
فِيهَاۖ
ﱜﱝ
وَهُوَ
ﱞ
مَعَكُمۡ
ﱟ
أَيۡنَ
ﱠ
مَا
ﱡ
كُنتُمۡۚ
ﱢﱣ
وَٱللَّهُ
ﱤ
بِمَا
ﱥ
تَعۡمَلُونَ
ﱦ
بَصِيرٞ
ﱧ
٤
ﱨ
او کسی است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید، سپس بر عرش مستقر شد، آنچه را در زمین فرو میرود و آنچه را از ان خارج میشود، و آنچه را از آسمان نازل میشود و آنچه را که در آن بالا میرود، میداند [ در حدیث صحیح آمده: «کردار شب پیش از (آغاز) روز، و کردار روز پیش از (فرا رسیدن) شب بسوی الله بالا برده میشود». (صحیح مسلم .]. و هر کجا باشید او با شماست، و الله به آنچه میکنید بیناست.
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Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.