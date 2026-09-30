وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Hadid آیه 1
Al-Hadid
۱
۱:۵۷
سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم ١
سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١
سَبَّحَ
ﲪ
لِلَّهِ
ﲫ
مَا
ﲬ
فِي
ﲭ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲮ
وَٱلۡأَرۡضِۖ
ﲯﲰ
وَهُوَ
ﲱ
ٱلۡعَزِيزُ
ﲲ
ٱلۡحَكِيمُ
ﲳ
١
ﲴ
آنچه در آسمانها و زمین است برای الله تسبیح میگویند [ این تسبیح با زبان حال نیست، بلکه با زبان قال تسبیح میگویند. نگا: سورۀ اسراء: ]، و او پیروزمند حکیم است.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.