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Al-Fatihah
۴
۴:۱
مالك يوم الدين ٤
مَـٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ٤
مَٰلِكِ
يَوۡمِ
ٱلدِّينِ
٤
مالک روز جزاء است.
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قیراط
حدیث
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Rebar Kurdish Tafsir
[
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤)
] خاوەنی ڕۆژی سزاو لێپرسینەوەو قیامەتە، چونكە لەو رۆژەدا كەس بانگەشەى هیچ شتێك ناكات و كەس بەبێ ئیزنى خوا ناتوانێت قسە بكات .