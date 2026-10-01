Al-Sa'di تفسیر: Al-Buruj آیه 9

Они собрались, чтобы предать огню верующих, которые заслуживали всякой похвалы и счастливой жизни. Они питали к ним злобу только из-за того, что они уверовали в Аллаха, Который обладает величием и могуществом. Ему покорно все сущее, а Его речи, деяния и прекрасные качества заслуживают всякой похвалы. Он сотворил небеса и землю и полновластно распоряжается ими, а они всего лишь покорные рабы Его. Он знает, слышит и видит все сущее. Неужели не боятся те, которые восстают против Него, что Всемогущий Владыка покарает их? Неужели они не знают того, что являются рабами Аллаха и что ни один человек не властен причинить другому вред, если на то не будет воли его Владыки? Или от них сокрыто, что Аллах ведает обо всех их деяниях и воздаст им за них? О нет! Все дело в том, что неверующие пребывают в обольщении, а невежды - в заблуждении. Они слепы и сбились с пути. Затем Аллах пригрозил неверующим мучительным наказанием и предоставил им возможность покаяться в содеянном.