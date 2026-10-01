Al-Qurtubi تفسیر: Al-Buruj آیه 1

سورة البروجمكية باتفاق . وهي ثنتان وعشرون آيةبسم الله الرحمن الرحيموالسماء ذات البروجقسم أقسم الله به جل وعز وفي ( البروج ) أقوال أربعة : أحدها : ذات النجوم ; قاله الحسن وقتادة ومجاهد والضحاك . الثاني : القصور ، قاله ابن عباس وعكرمة ومجاهد أيضا . قال عكرمة : هي قصور في السماء . مجاهد : البروج فيها الحرس . الثالث : ذات الخلق الحسن ; قاله المنهال بن عمرو . الرابع : ذات المنازل ; قاله أبو عبيدة ويحيى بن سلام . وهي اثنا عشر برجا ، وهي منازل الكواكب والشمس والقمر . يسير القمر في كل برج منها يومين وثلث يوم ; فذلك ثمانية وعشرون يوما ، ثم يستسر ليلتين ; وتسير الشمس في كل برج منها شهرا . وهي : الحمل ، والثور ، والجوزاء ، والسرطان ، والأسد ، والسنبلة ، والميزان ، والعقرب ، والقوس والجدي ، والدلو ، والحوت . والبروج في كلام العرب : القصور ; قال الله تعالى ; ولو كنتم في بروج مشيدة . وقد تقدم .