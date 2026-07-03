وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
002

۲. سوره Al-Baqarah

The Cow

سوره Al-Baqarah را بخوانید و گوش دهید به همراه ترجمه، تفسیر، تلاوت صوتی، معنی کلمه به کلمه و آوانگاری. ترجمه توسط Khawaja Mirof & Khawaja Mir.

به نام خداوند بخشنده و مهربان
۱:۲
الم ١
الٓمٓ ١
١
  Алиф. Лом. Мим. Ин гуна ҳарфҳо, ҳарфҳои муқаттаъаанд1, дар аввали сураҳо меоянд. Дар ин ишораест ба эъҷози Қуръон ва ҳуҷҷат овардан бар мушрикон. Ин ба он далолат мекунад, ки арабҳо мисли ин гуна ваҳйи илоҳӣ овардан натавонанд.
تفاسیر
درس ها
بازتاب ها