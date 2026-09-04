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تفسیر: Al-Baqarah ۷۶:۲
Al-Baqarah
۷۶
۷۶:۲
واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون ٧٦
وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍۢ قَالُوٓا۟ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِۦ عِندَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٧٦
وَإِذَا
ﳆ
لَقُواْ
ﳇ
ٱلَّذِينَ
ﳈ
ءَامَنُواْ
ﳉ
قَالُوٓاْ
ﳊ
ءَامَنَّا
ﳋ
وَإِذَا
ﳌ
خَلَا
ﳍ
بَعۡضُهُمۡ
ﳎ
إِلَىٰ
ﳏ
بَعۡضٖ
ﳐ
قَالُوٓاْ
ﳑ
أَتُحَدِّثُونَهُم
ﳒ
بِمَا
ﳓ
فَتَحَ
ﳔ
ٱللَّهُ
ﳕ
عَلَيۡكُمۡ
ﳖ
لِيُحَآجُّوكُم
ﳗ
بِهِۦ
ﳘ
عِندَ
ﳙ
رَبِّكُمۡۚ
ﳚﳛ
أَفَلَا
ﳜ
تَعۡقِلُونَ
ﳝ
٧٦
ﳞ
و چون با مؤمنان ملاقات کنند؛ گویند: «ایمان آوردهایم» ولی هنگامیکه با یکدیگر خلوت میکنند، میگویند: «چرا مطالبی را که الله برای شما بیان کرده، برای مسلمانان بازگو میکنید تا (روز قیامت) در پیشگاه پروردگارتان بر ضد شما به آن استدلال کنند؟ آیا نمیفهمید؟»
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Rebar Kurdish Tafsir
{باسی مونافیقی جولەكە} [
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا
] ههندێك مونافیقی جوولهكه كه بگهیشتنایه به باوهڕداران ئهیانووت ئێمهش باوهڕمان هێناوهو موسڵمانین [
وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ
] وه ههندێك له جوولهكهكانی تر بگهیشتنایه بهم جوولهكه مونافیقانه پێیان ئهووتن: ئایا ئێوه باسی ئهو سزایانه ئهكهن بۆ موسڵمانان كه بهسهر باب و باپیرانی ئێمه هاتووه له جوولهكه بۆ ئهوهی بیكهنه حوجهو بهڵگه بهسهرمانهوه [
أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٧٦)
] بۆ ههست به زهرهرو زیانی ئهم شته ناكهن؟ بۆ تێ ناگهن لۆمهی؟ جوولهكه مونافیقهكانیان ئهكرد بۆ ئهو شتانه بۆ موسڵمانان باس ئهكهن.