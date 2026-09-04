وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسیر: Al-Baqarah ۶۲:۲
Al-Baqarah
۶۲
۶۲:۲
ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابيين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٦٢
إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ وَٱلصَّـٰبِـِٔينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَعَمِلَ صَـٰلِحًۭا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٦٢
إِنَّ
ﱁ
ٱلَّذِينَ
ﱂ
ءَامَنُواْ
ﱃ
وَٱلَّذِينَ
ﱄ
هَادُواْ
ﱅ
وَٱلنَّصَٰرَىٰ
ﱆ
وَٱلصَّٰبِـِٔينَ
ﱇ
مَنۡ
ﱈ
ءَامَنَ
ﱉ
بِٱللَّهِ
ﱊ
وَٱلۡيَوۡمِ
ﱋ
ٱلۡأٓخِرِ
ﱌ
وَعَمِلَ
ﱍ
صَٰلِحٗا
ﱎ
فَلَهُمۡ
ﱏ
أَجۡرُهُمۡ
ﱐ
عِندَ
ﱑ
رَبِّهِمۡ
ﱒ
وَلَا
ﱓ
خَوۡفٌ
ﱔ
عَلَيۡهِمۡ
ﱕ
وَلَا
ﱖ
هُمۡ
ﱗ
يَحۡزَنُونَ
ﱘ
٦٢
ﱙ
بهدرستی کسانیکه ایمان آوردهاند، و کسانیکه یهودی شدند و نصاری و صابئان (= ستاره پرستان) آنان که به الله و روز قیامت ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دهند، پاداششان نزد پروردگارشان است، و نه ترسی بر آنان خواهد بود و نه غمگین خواهند شد.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿إِنَّ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟﴾ بِالْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْل ﴿وَٱلَّذِینَ هَادُوا۟﴾ هُمْ الْيَهُود ﴿وَٱلنَّصَـٰرَىٰ وَٱلصَّـٰبِـِٔینَ﴾ طَائِفَة مِنْ الْيَهُود أَوْ النَّصَارَى ﴿مَنۡ ءَامَنَ﴾ مِنْهُمْ ﴿بِٱللَّهِ وَٱلۡیَوۡمِ ٱلۡـَٔاخِرِ﴾ فِي زَمَن نَبِيّنَا ﴿وَعَمِلَ صَـٰلِحࣰا﴾ بِشَرِيعَتِهِ ﴿فَلَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ﴾ أَيْ ثَوَاب أَعْمَالهمْ ﴿عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَیۡهِمۡ وَلَا هُمۡ یَحۡزَنُونَ ٦٢﴾ رُوعِيَ فِي ضَمِير آمَنَ وَعَمَل لَفْظ مَنْ وفيما بعده معناه