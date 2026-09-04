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تفسیر: Al-Baqarah ۵۵:۲
Al-Baqarah
۵۵
۵۵:۲
واذ قلتم يا موسى لن نومن لك حتى نرى الله جهرة فاخذتكم الصاعقة وانتم تنظرون ٥٥
وَإِذْ قُلْتُمْ يَـٰمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةًۭ فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّـٰعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ٥٥
وَإِذۡ
ﲚ
قُلۡتُمۡ
ﲛ
يَٰمُوسَىٰ
ﲜ
لَن
ﲝ
نُّؤۡمِنَ
ﲞ
لَكَ
ﲟ
حَتَّىٰ
ﲠ
نَرَى
ﲡ
ٱللَّهَ
ﲢ
جَهۡرَةٗ
ﲣ
فَأَخَذَتۡكُمُ
ﲤ
ٱلصَّٰعِقَةُ
ﲥ
وَأَنتُمۡ
ﲦ
تَنظُرُونَ
ﲧ
٥٥
ﲨ
و (به یاد آورید) هنگامی را که گفتید: «ای موسی! ما هرگز به تو ایمان نمیآوریم، مگر اینکه الله را آشکارا ببینیم». پس صاعقه شما را گرفت، در حالیکه مینگریستید.
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شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 2:54 تا 2:55
Всевышний напомнил сынам Исраила о милости, которая была оказана им, когда Аллах обещал почтить Мусу сорока ночами и ниспослать ему Тору - Писание, несущее в себе великое благо и огромную пользу. Но израильтяне не дождались окончания этого срока и в отсутствие своего пророка стали поклоняться золотому тельцу. Они поступили несправедливо, поскольку им была известна истина, и это делало их преступление еще более тяжким и страшным. Вот почему Аллах велел им покаяться в содеянном и казнить друг друга. А затем Аллах простил их, чтобы они возблагодарили Его.