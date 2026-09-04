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تفسیر: Al-Baqarah ۵۵:۲
Al-Baqarah
۵۵
۵۵:۲
واذ قلتم يا موسى لن نومن لك حتى نرى الله جهرة فاخذتكم الصاعقة وانتم تنظرون ٥٥
وَإِذْ قُلْتُمْ يَـٰمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةًۭ فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّـٰعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ٥٥
وَإِذۡ
ﲚ
قُلۡتُمۡ
ﲛ
يَٰمُوسَىٰ
ﲜ
لَن
ﲝ
نُّؤۡمِنَ
ﲞ
لَكَ
ﲟ
حَتَّىٰ
ﲠ
نَرَى
ﲡ
ٱللَّهَ
ﲢ
جَهۡرَةٗ
ﲣ
فَأَخَذَتۡكُمُ
ﲤ
ٱلصَّٰعِقَةُ
ﲥ
وَأَنتُمۡ
ﲦ
تَنظُرُونَ
ﲧ
٥٥
ﲨ
و (به یاد آورید) هنگامی را که گفتید: «ای موسی! ما هرگز به تو ایمان نمیآوریم، مگر اینکه الله را آشکارا ببینیم». پس صاعقه شما را گرفت، در حالیکه مینگریستید.
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قیراط
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Rebar Kurdish Tafsir
{بەنی ئیسرائیل لە دونیادا داوای بینینی خوای گەورە دەكەن!} [
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً
] موسی
صلی الله علیه وسلم
حهفتا كهسی ههڵبژارد له باشترین و چاكترینیان تا لهگهڵیدا بن، ئهمانه وتیان ئهی موسی
صلی الله علیه وسلم
ئێمه ئیمانت پێ ناهێنین تا خوای گهوره به چاوی خۆمان نهبینین [
فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (٥٥)
] ئاگرێك یان دهنگێك له ئاسمانهوه هات و ههموویانی كوشت و مراندیانی وه ئێوه ئهو شتهتان بهچاوی خۆتان بینی و تهماشاتان دهكرد.