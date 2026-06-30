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Al-Baqarah
۵
۵:۲
اولايك على هدى من ربهم واولايك هم المفلحون ٥
أُو۟لَـٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًۭى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٥
أُوْلَٰٓئِكَ
عَلَىٰ
هُدٗى
مِّن
رَّبِّهِمۡۖ
وَأُوْلَٰٓئِكَ
هُمُ
ٱلۡمُفۡلِحُونَ
٥
آنان بر هدایت از جانب پروردگارشانند و آنان رستگارانند.
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Tafseer Jalalayn
﴿أُو۟لَـٰۤىِٕكَ﴾ الْمَوْصُوفُونَ بِمَا ذُكِرَ ﴿عَلَىٰ هُدࣰى مِّن رَّبِّهِمۡۖ وَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ٥﴾ الْفَائِزُونَ بِالْجَنَّةِ النَّاجُونَ من النار