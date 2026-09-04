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تفسیر: Al-Baqarah ۴۷:۲
Al-Baqarah
۴۷
۴۷:۲
يا بني اسراييل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين ٤٧
يَـٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتِىَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ ٤٧
يَٰبَنِيٓ
ﲳ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﲴ
ٱذۡكُرُواْ
ﲵ
نِعۡمَتِيَ
ﲶ
ٱلَّتِيٓ
ﲷ
أَنۡعَمۡتُ
ﲸ
عَلَيۡكُمۡ
ﲹ
وَأَنِّي
ﲺ
فَضَّلۡتُكُمۡ
ﲻ
عَلَى
ﲼ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﲽ
٤٧
ﲾ
ای فرزندان اسرائیل (= یعقوب)! نعمت مرا که به شما ارزانی داشتم به یاد آورید، و (نیز) اینکه من شما را بر جهانیان برتری دادم.
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Tafseer Jalalayn
﴿یَـٰبَنِیۤ إِسۡرَ ٰۤءِیلَ ٱذۡكُرُوا۟ نِعۡمَتِیَ ٱلَّتِیۤ أَنۡعَمۡتُ عَلَیۡكُمۡ﴾ بِالشُّكْرِ عَلَيْهَا بِطَاعَتِي ﴿وَأَنِّی فَضَّلۡتُكُمۡ﴾ أَيْ آبَاءَكُمْ ﴿عَلَى ٱلۡعَـٰلَمِینَ ٤٧﴾ عَالِمِي زَمَانهمْ