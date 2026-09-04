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تفسیر: Al-Baqarah ۴۵:۲
Al-Baqarah
۴۵
۴۵:۲
واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين ٤٥
وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَـٰشِعِينَ ٤٥
وَٱسۡتَعِينُواْ
ﲠ
بِٱلصَّبۡرِ
ﲡ
وَٱلصَّلَوٰةِۚ
ﲢﲣ
وَإِنَّهَا
ﲤ
لَكَبِيرَةٌ
ﲥ
إِلَّا
ﲦ
عَلَى
ﲧ
ٱلۡخَٰشِعِينَ
ﲨ
٤٥
ﲩ
و از شکیبایی و نماز یاری جویید، و نماز؛ جز بر فروتنان، دشوار و گران است.
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شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 2:44 تا 2:45
Разум (акль) получил такое название потому, что благодаря нему творения могут приблизиться ко всему, что приносит им пользу, и отдалиться от всего, что причиняет им вред. Разум призывает человека первым совершать то, что он велит другим, и первым отказываться от того, что он запрещает другим. И если человек призывает окружающих творить добро, тогда как сам не делает этого, или если он предостерегает других от ослушания, тогда как сам грешит, то он является неразумным и невежественным, особенно, если он поступает так сознательно. Такой человек знает истину и не получит возможности оправдаться собственной неосведомленностью. Этот аят ниспослан о сынах Исраила, однако его смысл является общим и распространяется на всех людей. Всевышний сказал: «О те, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего не делаете? Велика ненависть Аллаха к тому, что говорите то, чего не делаете» (61:2–3). Из этих откровений не следует, что если человек не выполняет предписаний Аллаха, то он не должен призывать людей к одобряемому и удерживать их от предосудительного. Они лишь порицают тех, кто не выполняет эти обязательные предписания. Хорошо известно, что каждый обязан призывать к добру и удерживать от грехов не только окружающих, но и самого себя. И если он не выполняет любое из этих предписаний, то не освобождается от обязанности выполнять второе. Выполняя оба предписания, человек достигает совершенства. Пренебрегая обоими предписаниями, он оказывается в полном убытке. Но если он выполняет одно предписание, но не выполняет другое, то он не достигает совершенства, но и не опускается на самое дно, а занимает промежуточное положение. Мудрость ниспослания подобных откровений в том, что сердца подсознательно отказываются повиноваться тем, чьи дела расходятся с их словами, и люди гораздо лучше берут пример с поступков проповедника, нежели с его голословных проповедей.