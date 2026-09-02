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تفسیر: Al-Baqarah ۴۳:۲
Al-Baqarah
۴۳
۴۳:۲
واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ٤٣
وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ٤٣
وَأَقِيمُواْ
ﲋ
ٱلصَّلَوٰةَ
ﲌ
وَءَاتُواْ
ﲍ
ٱلزَّكَوٰةَ
ﲎ
وَٱرۡكَعُواْ
ﲏ
مَعَ
ﲐ
ٱلرَّٰكِعِينَ
ﲑ
٤٣
ﲒ
و نماز را بر پا دارید و زکات را بپردازید، و با نمازگزاران نماز بخوانید.
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قیراط
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Al-Sa'di
Совершайте намаз душой и телом, выплачивайте закят тем, кто имеет право на милостыню, и молитесь вместе с молящимися. И если вы уверуете в посланников Аллаха и Его знамения и станете совершать упомянутые праведные деяния, то сумеете объединить искреннее поклонение Господу Богу с добрым отношением к Его рабам, а поклонение в сердце - с поклонением телом и имуществом. Повеление кланяться вместе с кланяющимися подразумевает совершение групповых намазов. Из этого следует, что они являются обязательными и что поясные поклоны являются столпами намаза. Последний вывод следует из того, что Аллах назвал намаз поясным поклоном, и если часть обряда поклонения упоминается для обозначения целого обряда, то это значит, что упомянутая часть обряда является обязательной.