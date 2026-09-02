وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسیر: Al-Baqarah ۴۳:۲
Al-Baqarah
۴۳
۴۳:۲
واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ٤٣
وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ٤٣
وَأَقِيمُواْ
ﲋ
ٱلصَّلَوٰةَ
ﲌ
وَءَاتُواْ
ﲍ
ٱلزَّكَوٰةَ
ﲎ
وَٱرۡكَعُواْ
ﲏ
مَعَ
ﲐ
ٱلرَّٰكِعِينَ
ﲑ
٤٣
ﲒ
و نماز را بر پا دارید و زکات را بپردازید، و با نمازگزاران نماز بخوانید.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
] وه دوای ئهوهی كه موسڵمان ئهبن نوێژ بكهن و زهكات بدهن [
وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)
] وه لهگهڵ ئهو كهسانهی كه ئهچنه ركوع به جهماعهت بچنه ركوع واته: نوێژهكان به جهماعهت ئهنجام بدهن.