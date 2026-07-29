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Al-Baqarah
۴۳
۴۳:۲
واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ٤٣
وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ٤٣
وَأَقِيمُواْ
ٱلصَّلَوٰةَ
وَءَاتُواْ
ٱلزَّكَوٰةَ
وَٱرۡكَعُواْ
مَعَ
ٱلرَّٰكِعِينَ
٤٣
و نماز را بر پا دارید و زکات را بپردازید، و با نمازگزاران نماز بخوانید.
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tareq abed
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۶ سال پیش
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آیه ۴۳:۴، ۱۰۲:۴، ۳۰:۲۴، ۴۳:۲، ۱۰۱:۴، ۵۳:۳۳، ۳۲:۳۳، ۳۲:۱۷، ۲۳۹:۲
Anyone who ponders on what Allah swt has legislated in the Quran and Sunnah will very soon come to realize that whenever Allah SWT likes for something to be done he opens all the doors to facilitate it to be done.
For example, Allah SWT loves for us to pray, so he made it easy to pray regardless of what situation you are in. If in fear, you can pray the fear prayer,. If you unsure the direction of the qiblah, you are forgiven for praying in ...
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