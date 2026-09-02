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تفسیر: Al-Baqarah ۳۹:۲
Al-Baqarah
۳۹
۳۹:۲
والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولايك اصحاب النار هم فيها خالدون ٣٩
وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَآ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ٣٩
وَٱلَّذِينَ
ﱔ
كَفَرُواْ
ﱕ
وَكَذَّبُواْ
ﱖ
بِـَٔايَٰتِنَآ
ﱗ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﱘ
أَصۡحَٰبُ
ﱙ
ٱلنَّارِۖ
ﱚﱛ
هُمۡ
ﱜ
فِيهَا
ﱝ
خَٰلِدُونَ
ﱞ
٣٩
ﱟ
و کسانیکه کافر شدند و نشانههای ما را دروغ پنداشتند آنان اهل دوزخند، و همیشه در آن خواهند بود.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔایَـٰتِنَاۤ﴾ كُتُبنَا ﴿أُو۟لَـٰۤىِٕكَ أَصۡحَـٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِیهَا خَـٰلِدُونَ ٣٩﴾ ما كثون أَبَدًا لَا يَفْنَوْنَ وَلَا يَخْرُجُونَ