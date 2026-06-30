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Al-Baqarah
۳
۳:۲
الذين يومنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ٣
ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ يُنفِقُونَ ٣
ٱلَّذِينَ
يُؤۡمِنُونَ
بِٱلۡغَيۡبِ
وَيُقِيمُونَ
ٱلصَّلَوٰةَ
وَمِمَّا
رَزَقۡنَٰهُمۡ
يُنفِقُونَ
٣
آن کسانیکه به غیب ایمان میآورند و نماز را بر پا میدارند و از آنچه روزیشان دادهایم انفاق میکنند. [مراد از غیب، تمام آن چیزهایی است که عقل و حواس نتواند آن را در دنیا درک کند مانند: وجود الله متعال، فرشتگان، حیات بعد از مرگ و غیره، و در اینجا مراد از ایمان به غیب، یقینداشتن به تمام آن مسایل ماورای عقل و حواس که الله و رسول ما را از آن خبر دادهاند میباشد مانند: ایمان به الله متعال، اعتقاد داشتن به فرشتگان، کتابهای آسمانی، پیامبران، روز رستاخیز و قضا و قدر.]
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قیراط
حدیث
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{هەندێك لە سیفاتی مرۆڤی خۆپارێزو موتتەقی} [
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ
] یهكێك له سیفاتی موتتهقی ئهوهیه كه ئیمان به غهیب ئههێنن ئهو شتانهی كه شاراوهیهو نادیارهو خوای گهورهو پێغهمبهر
صلی الله علیه وسلم
ههواڵیان پێ داوه باوهڕیان به ههمووی ههیه [
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
] وه نوێژهكانیان ئهنجام ئهدهن به ڕوكن و مهرج و واجب و خشوع و سوننهت و شێوازهكانی و لهكاتی خۆیدا [
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣)
] وه لهو ماڵهیشی كه پێمان بهخشیون نهفهقهی منداڵ و خێزانیان دهكهن و زهكاتی ماڵهكهیان ئهدهن.