وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسیر: Al-Baqarah ۲۷:۲
Al-Baqarah
۲۷
۲۷:۲
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولايك هم الخاسرون ٢٧
ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مِيثَـٰقِهِۦ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ ٢٧
ٱلَّذِينَ
ﲕ
يَنقُضُونَ
ﲖ
عَهۡدَ
ﲗ
ٱللَّهِ
ﲘ
مِنۢ
ﲙ
بَعۡدِ
ﲚ
مِيثَٰقِهِۦ
ﲛ
وَيَقۡطَعُونَ
ﲜ
مَآ
ﲝ
أَمَرَ
ﲞ
ٱللَّهُ
ﲟ
بِهِۦٓ
ﲠ
أَن
ﲡ
يُوصَلَ
ﲢ
وَيُفۡسِدُونَ
ﲣ
فِي
ﲤ
ٱلۡأَرۡضِۚ
ﲥﲦ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲧ
هُمُ
ﲨ
ٱلۡخَٰسِرُونَ
ﲩ
٢٧
ﲪ
کسانیکه پیمان الله را، پس از محکم ساختن آن میشکنند، و آنچه را که الله دستور داده بر قرار سازند، قطع نموده، و در روی زمین فساد میکنند، اینها زیانکارانند.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ
] ئهو كهسانهی كه عههدو پهیمانی خوای گهوره ههڵئهوهشێننهوه له دوای ئهوهی كه عههدو پهیمانیان داوهو خۆیان پێوه پهیوهست كردووه [
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ
] وه ئهو پهیوهندی خزمایهتیهی كه خوای گهوره ئهمری كردووه بیگهیهنن ئهوان ئهیپچڕێنن [
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ
] وه ئاشووب ئهنێنهوه لهسهر زهوی به خراپهكاری [
أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (٢٧)
] ئا ئهمانه زهرهرمهندن له دونیاو له قیامهتدا.