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Al-Baqarah
۲۵۴
۲۵۴:۲
يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون ٢٥٤
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِمَّا رَزَقْنَـٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌۭ لَّا بَيْعٌۭ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌۭ وَلَا شَفَـٰعَةٌۭ ۗ وَٱلْكَـٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ٢٥٤
يَٰٓأَيُّهَا
ٱلَّذِينَ
ءَامَنُوٓاْ
أَنفِقُواْ
مِمَّا
رَزَقۡنَٰكُم
مِّن
قَبۡلِ
أَن
يَأۡتِيَ
يَوۡمٞ
لَّا
بَيۡعٞ
فِيهِ
وَلَا
خُلَّةٞ
وَلَا
شَفَٰعَةٞۗ
وَٱلۡكَٰفِرُونَ
هُمُ
ٱلظَّٰلِمُونَ
٢٥٤
ای کسانیکه ایمان آوردهاید! از آنچه به شما روزی دادهایم؛ انفاق کنید پیش از آنکه روزی فرا رسد که در آن نه خرید و فروش است و نه دوستی و نه شفاعتی، و کافران خود ستمکارانند.
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Maryam Nazar
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۴ سال پیش
·
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سوره ۲ و آیه ۹:۶۳-۱۰، ۳۵:۴۷، ۲۷۰:۲، ۲۶۱:۲-۲۶۲، ۳:۲، ۲۵۴:۲، ۷۶:۱۹، ۲۶۵:۲، ۱۶:۶۴، ۲۷۴:۲
The fruit that a plant bears depends on the seed that we sow.When allah provides us with seeds,we have to nurture and water it in a good fertile soil so that it produces lot and lot of fruits,flowers and seeds.
Throughout our lives Allah is constantly planting seeds of faith in our life and calling us to also plant seeds of faith in the lives of others, on an ongoing basis.
Remember —a farmer who plants good quality seeds,in a highly fertile so...
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۱۷
۱
Nadrah
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۵ سال پیش
·
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آیه ۲۵۴:۲
In this verse, Allah said to spend from the rizq Allah gave us before the Day comes. When it's time, nothing will and can help me but myself. Plus, if I were to think of it, nothing is ever mine. Everything I have is from Allah, and everything is His. It does look as if I lose my money and wealth, but I must remember that Allah promised us that He would replace it with something better in the Hereafter. When you give (infaq) some of your possess...
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