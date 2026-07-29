وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Baqarah
۲۴۴
۲۴۴:۲
وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم ٢٤٤
وَقَـٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌۭ ٢٤٤
وَقَٰتِلُواْ
فِي
سَبِيلِ
ٱللَّهِ
وَٱعۡلَمُوٓاْ
أَنَّ
ٱللَّهَ
سَمِيعٌ
عَلِيمٞ
٢٤٤
و در راه الله بجنگید و بدانید که الله شنوای داناست.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
منعکس کنید
بازتاب ها بیانگر نظر Quran.com نیست و نباید از متن خارج شود
Nadrah
دنبال کردن
۵ سال پیش
·
ارجاع دادن
آیه ۲۴۴:۲
Fight in the cause of Allah, and know that Allah is All-Hearing, All-Knowing. This verse does not necessarily ask you to go to war but to fight for what's right any way you can. Indeed, Allah hears and knows what's in our hearts.
Recently, I came across a provocative and insulting post on Facebook. What I did was unfollow and block the user because that's how I preserve my faith from getting diverted. I'm well aware of the fact that reading suc...
بیشتر ببین
۵
۲
انجمن بازتاب را کاوش کنید
آیه قبلی
آیه بعدی