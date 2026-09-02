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تفسیر: Al-Baqarah ۲۴:۲
Al-Baqarah
۲۴
۲۴:۲
فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين ٢٤
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ وَلَن تَفْعَلُوا۟ فَٱتَّقُوا۟ ٱلنَّارَ ٱلَّتِى وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَـٰفِرِينَ ٢٤
فَإِن
ﳆ
لَّمۡ
ﳇ
تَفۡعَلُواْ
ﳈ
وَلَن
ﳉ
تَفۡعَلُواْ
ﳊ
فَٱتَّقُواْ
ﳋ
ٱلنَّارَ
ﳌ
ٱلَّتِي
ﳍ
وَقُودُهَا
ﳎ
ٱلنَّاسُ
ﳏ
وَٱلۡحِجَارَةُۖ
ﳐﳑ
أُعِدَّتۡ
ﳒ
لِلۡكَٰفِرِينَ
ﳓ
٢٤
ﳔ
پس اگر چنین نکردید - و هرگز نتوانید کرد- از آتشی بترسید که هیزم آن مردم و سنگها است، و برای کافران آماده شده است.
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Tafseer Jalalayn
﴿فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُوا۟﴾ ما ذكر لعجزهم ﴿وَلَن تَفۡعَلُوا۟﴾ ذَلِك أَبَدًا لِظُهُورِ إعْجَازه اعْتِرَاض ﴿فَٱتَّقُوا۟﴾ بِالْإِيمَانِ بِاَللَّهِ وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَلَام الْبَشَر ﴿ٱلنَّارَ ٱلَّتِی وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ﴾ الْكُفَّار ﴿وَٱلۡحِجَارَةُۖ﴾ كَأَصْنَامِهِمْ مِنْهَا يَعْنِي أَنَّهَا مُفْرِطَة الْحَرَارَة تَتَّقِد بِمَا ذُكِرَ لَا كَنَارِ الدُّنْيَا تَتَّقِد بِالْحَطَبِ وَنَحْوه ﴿أُعِدَّتۡ﴾ هُيِّئَتْ ﴿لِلۡكَـٰفِرِینَ ٢٤﴾ يُعَذَّبُونَ بِهَا جُمْلَة مُسْتَأْنَفَة أَوْ حَال لَازِمَة