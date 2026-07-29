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Al-Baqarah
۲۰۷
۲۰۷:۲
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رءوف بالعباد ٢٠٧
وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفٌۢ بِٱلْعِبَادِ ٢٠٧
وَمِنَ
ٱلنَّاسِ
مَن
يَشۡرِي
نَفۡسَهُ
ٱبۡتِغَآءَ
مَرۡضَاتِ
ٱللَّهِۚ
وَٱللَّهُ
رَءُوفُۢ
بِٱلۡعِبَادِ
٢٠٧
و از مردمان کسی هست که جان خود را برای به دست آوردن خشنودی الله میفروشد، و الله نسبت به بندگان مهربان است.
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A Siddiqui
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۵ سال پیش
·
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آیه ۲۰۷:۲، ۶۲:۴۳
'Whose pleasure am I earning?'
As you go about your day, take time to stop and reflect on what you are doing and ask yourself:
'Is what I am doing right now most likely:
A) Earning God's pleasure?
-or-
B) Pleasing to satan?'
Let's reflect on these 2 ayat and do our best to answer 'A' instead of 'B' as much as we can.
Try it out and share your experience!
۳۹
۱۵
Sherene Mansor
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۴ سال پیش
·
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آیه ۱۱۰:۱۸، ۲۰۰:۲-۲۰۱، ۷۸:۲۲، ۲۰۴:۲-۲۰۷
#QuranWeeklyDose
This week's session rounded up the discussion on Hajj.
The Hajj experience divides people into 4 categories.
1. the ones who ask Allah SWT for only dunya (2:200)
2. the ones who ask for both dunya and akhirah (2:201)
3. the ones whose speech impresses you and calls upon Allah SWT but in their hearts they oppose Islam; the hypocrites (2:204-206)
4. the ones who sacrifice everything for Allah SWT (2:207)
Knowing this reality, wh...
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