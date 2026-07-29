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Al-Baqarah
۲۰۶
۲۰۶:۲
واذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم ولبيس المهاد ٢٠٦
وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ ۚ فَحَسْبُهُۥ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ٢٠٦
وَإِذَا
قِيلَ
لَهُ
ٱتَّقِ
ٱللَّهَ
أَخَذَتۡهُ
ٱلۡعِزَّةُ
بِٱلۡإِثۡمِۚ
فَحَسۡبُهُۥ
جَهَنَّمُۖ
وَلَبِئۡسَ
ٱلۡمِهَادُ
٢٠٦
و چون به او گفته شود: «از الله بترس» خود بزرگبینی و (تکبر) او را به گناه میکشاند. پس (آتش) جهنم او را کافی است و چه بد آرامگاهی است.
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Sherene Mansor
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۴ سال پیش
·
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آیه ۱۱۰:۱۸، ۲۰۰:۲-۲۰۱، ۷۸:۲۲، ۲۰۴:۲-۲۰۷
#QuranWeeklyDose
This week's session rounded up the discussion on Hajj.
The Hajj experience divides people into 4 categories.
1. the ones who ask Allah SWT for only dunya (2:200)
2. the ones who ask for both dunya and akhirah (2:201)
3. the ones whose speech impresses you and calls upon Allah SWT but in their hearts they oppose Islam; the hypocrites (2:204-206)
4. the ones who sacrifice everything for Allah SWT (2:207)
Knowing this reality, wh...
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