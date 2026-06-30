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Al-Baqarah
۲
۲:۲
ذالك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ٢
ذَٰلِكَ ٱلْكِتَـٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًۭى لِّلْمُتَّقِينَ ٢
ذَٰلِكَ
ٱلۡكِتَٰبُ
لَا
رَيۡبَۛ
فِيهِۛ
هُدٗى
لِّلۡمُتَّقِينَ
٢
این کتابی است که هیچ شکی در آن نیست و مایه هدایت پرهیزگاران است. [مراد از پرهیزگاران کسانیاند که فقط از الله متعال میترسند و احکام او را بهجای میآورند و از چیزهای منعشده دوری میجویند].
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قیراط
حدیث
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Rebar Kurdish Tafsir
[
ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ
] ئهم پهرتووكه كه قورئانی پیرۆزه هیچ گومانێكی تیادا نیه كه لهلایهن خوای گهورهوه دابهزیووه [
هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (٢)
] هیدایهت و رووناكی و ڕێنماییه بۆ ئهو كهسانهی كه تهقوای خوای گهوره ئهكهن و خۆیان له تاوان ئهپارێزن.