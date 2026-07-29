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Al-Baqarah
۱۹۸
۱۹۸:۲
ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ١٩٨
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًۭا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَـٰتٍۢ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ١٩٨
لَيۡسَ
عَلَيۡكُمۡ
جُنَاحٌ
أَن
تَبۡتَغُواْ
فَضۡلٗا
مِّن
رَّبِّكُمۡۚ
فَإِذَآ
أَفَضۡتُم
مِّنۡ
عَرَفَٰتٖ
فَٱذۡكُرُواْ
ٱللَّهَ
عِندَ
ٱلۡمَشۡعَرِ
ٱلۡحَرَامِۖ
وَٱذۡكُرُوهُ
كَمَا
هَدَىٰكُمۡ
وَإِن
كُنتُم
مِّن
قَبۡلِهِۦ
لَمِنَ
ٱلضَّآلِّينَ
١٩٨
گناهی بر شما نیست که (در ایام حج با خرید و فروش) از فضل پروردگارتان (روزی) طلب کنید، و هنگامیکه از عرفات کوچ کردید؛ الله را نزد مشعر الحرام یاد کنید، و او را یاد کنید همچنان که شما را هدایت کرد، و اگر چه پیش از آن از گمراهان بودید.
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Dr Maryam Fayyaz
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۲ سال پیش
·
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آیه ۲۷:۲۲-۲۸، ۱۹۸:۲
Bismillah
Mabrook Dhull Hijjah!
As the first ten days of Dhu al-Hijjah approach, my heart fills with anticipation and devotion.
These sacred days are a time for us to draw closer to Allah, to deepen our worship and remember Him abundantly.
I strive to engage in additional prayers, recite the Quran, and make dhikr, reflecting on the verse, 'And remember Allah during [specific] numbered days' (Quran 2:203).
Gratitude overflows as I ponder t...
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Mohannad Hakeem
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۴ سال پیش
·
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آیه ۱۹۸:۲
Throwback...
#Arafa
during my Hajj in 2019
Literally an 'out of this world' feeling
Too spiritual to describe,
Too massive to even try to put in words
Felt like a baby in his infant stages, felt connected not only with my deeper self, but also with my purpose, my creation, my creator,
The sacredness of the time, the place, the people, all come together and give you this once-in-a-life-time feeling.
I don't claim to have become more religi...
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