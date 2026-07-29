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Al-Baqarah
۱۹۰
۱۹۰:۲
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ١٩٠
وَقَـٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَـٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٩٠
وَقَٰتِلُواْ
فِي
سَبِيلِ
ٱللَّهِ
ٱلَّذِينَ
يُقَٰتِلُونَكُمۡ
وَلَا
تَعۡتَدُوٓاْۚ
إِنَّ
ٱللَّهَ
لَا
يُحِبُّ
ٱلۡمُعۡتَدِينَ
١٩٠
و در راه الله با کسانیکه با شما میجنگند، جنگ کنید، و از حد تجاوز نکنید، که الله تجاوزگران را دوست نمیدارد.
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ekaterina myachina
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۱۸ هفته پیش
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آیه ۸۳:۲، ۲۶:۳، ۴:۲، ۱۱۳:۳-۱۱۴، ۱۶۴:۳، ۱۸۸:۲، ۱۵۴:۲، ۷۵:۳، ۱۳۰:۳، ۲۴۵:۲، ۱۲۹:۲، ۱۴۳:۲، ۲:۲، ۲۱۶:۲، ۱۹۶:۲، ۲۴۷:۲، ۱۸۱:۳، ۳:۳-۴، ۱۶۹:۳-۱۷۰، ۹۷:۳، ۱۹۰:۲، ۱۱۰:۳
From Certainty to Clarity
How Surah آل عمران (Āl ʿImrān — The Family of Imran) completes what Surah البقرة (Al-Baqarah — The Cow) begins
There is a particular kind of silence that comes after certainty.
Not the silence of doubt — but the silence that asks:
Now that you know… what will you do with it?
Surah البقرة (al-Baqarah) leaves you with something vast.
A structure of belief. A framework for living. A map that is both complete and demand...
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