وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Baqarah
۱۸۷
۱۸۷:۲
احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسايكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذالك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون ١٨٧
أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌۭ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌۭ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَٱلْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَـٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَـٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٨٧
أُحِلَّ
لَكُمۡ
لَيۡلَةَ
ٱلصِّيَامِ
ٱلرَّفَثُ
إِلَىٰ
نِسَآئِكُمۡۚ
هُنَّ
لِبَاسٞ
لَّكُمۡ
وَأَنتُمۡ
لِبَاسٞ
لَّهُنَّۗ
عَلِمَ
ٱللَّهُ
أَنَّكُمۡ
كُنتُمۡ
تَخۡتَانُونَ
أَنفُسَكُمۡ
فَتَابَ
عَلَيۡكُمۡ
وَعَفَا
عَنكُمۡۖ
فَٱلۡـَٰٔنَ
بَٰشِرُوهُنَّ
وَٱبۡتَغُواْ
مَا
كَتَبَ
ٱللَّهُ
لَكُمۡۚ
وَكُلُواْ
وَٱشۡرَبُواْ
حَتَّىٰ
يَتَبَيَّنَ
لَكُمُ
ٱلۡخَيۡطُ
ٱلۡأَبۡيَضُ
مِنَ
ٱلۡخَيۡطِ
ٱلۡأَسۡوَدِ
مِنَ
ٱلۡفَجۡرِۖ
ثُمَّ
أَتِمُّواْ
ٱلصِّيَامَ
إِلَى
ٱلَّيۡلِۚ
وَلَا
تُبَٰشِرُوهُنَّ
وَأَنتُمۡ
عَٰكِفُونَ
فِي
ٱلۡمَسَٰجِدِۗ
تِلۡكَ
حُدُودُ
ٱللَّهِ
فَلَا
تَقۡرَبُوهَاۗ
كَذَٰلِكَ
يُبَيِّنُ
ٱللَّهُ
ءَايَٰتِهِۦ
لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمۡ
يَتَّقُونَ
١٨٧
آمیزش و نزدیکی با همسرانتان در شبِ روز بر شما حلال گردیده است، آنان لباس شما هستند و شما لباس آنها، الله میدانست که شما به خودتان خیانت میکردید، پس توبۀ شما را پذیرفت و شما را بخشید، پس اکنون (در شبهای رمضان میتوانید) با آنان آمیزش کنید، و آنچه را الله برای شما مقرر داشته طلب کنید. و بخورید و بیاشامید، تا رشتۀ سپید صبح از رشتۀ سیاه (شب) برای شما آشکار شود، سپس روزه را تا شب به پایان رسانید، و در حالیکه در مساجد معتکف هستید با زنان آمیزش نکنید، این مرزهای الهی است پس به آن نزدیک نشوید. الله این چنین آیات خود را برای مردم روشن میسازد؛ باشد که پرهیزگار شوند.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
منعکس کنید
بازتاب ها بیانگر نظر Quran.com نیست و نباید از متن خارج شود
Ilham Amin
دنبال کردن
۱۷ هفته پیش
·
ارجاع دادن
آیه ۶۱:۲، ۱۸۷:۲
#RamadanTaughtMe
that we eat to worship.
"...˹You may˺ eat and drink until you see the light of dawn breaking the darkness of night, then complete the fast until nightfall..."
I have learnt many lessons over the years from Ramadan, but one lesson that stood out to me this year was the purpose of food. Ramadan was structured in a perfect way to aid worship. We begin our first meal of the day at Suhur, and that provides nourishment for the entir...
بیشتر ببین
۲۲
۰
Tulayhah Tafsir Translations
دنبال کردن
۲۰ هفته پیش
·
ارجاع دادن
آیه ۱۸۷:۲
Allah devotes five ayaat in surah al-Baqarah [183-187] to the rulings of Ramadan. He mentions the last of these rulings and then concludes, saying
[وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ]
"... and do not approach your wives while you are making i'tikaaf in the mosques. These are Allah's limits, so do not come ...
بیشتر ببین
۵
۰
Fawzia Salahuddin
دنبال کردن
۴۵ هفته پیش
·
ارجاع دادن
آیه ۱۸۷:۲
Subhan Allah - Such a beautiful ayah explaining spousal intimacy. Not once, not twice but 3 times Allah mentions intimacy between spouses using the words ٱلرَّفَثُ (to say things without restriction, to talk sensually, to talk alone and uncensored with your wife) and لِبَاسٌۭ (garments & covers that are extremely close to the body) and تُبَـٰشِرُوهُنَّ ( bashr i.e skin contact). How poetic and elegant is the language of the Quran? To describe th...
بیشتر ببین
۱۹
۱
Maryam Nazar
دنبال کردن
سال گذشته
·
ارجاع دادن
آیه ۲۶:۷، ۱۸۷:۲
RAMADAN MUBARAK
Alhamdulillah that Allah blessed us all to reach the month of Ramadan...As i was reading the translation of Surah Baqarah ,i reached this verse and was thinking ; along with rulings of Ramadan Allah is saying us that spouses are clothing for each other. How beautifully Allah tailored it !!! SUBHANALLAH
Barakallah..💖💖💖 Many sisters and brothers already explained ,how one can be garment for their spouse ; just as clothing cove...
بیشتر ببین
۹
۵
انجمن بازتاب را کاوش کنید
آیه قبلی
آیه بعدی