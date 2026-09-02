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تفسیر: Al-Baqarah ۱۸:۲
Al-Baqarah
۱۸
۱۸:۲
صم بكم عمي فهم لا يرجعون ١٨
صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌۭ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٨
صُمُّۢ
ﱓ
بُكۡمٌ
ﱔ
عُمۡيٞ
ﱕ
فَهُمۡ
ﱖ
لَا
ﱗ
يَرۡجِعُونَ
ﱘ
١٨
ﱙ
کرانند، گنگانند، کورانند، پس باز نمیگردند.
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafsir Ahsanul Bayaan
তারা বধির, বোবা ও অন্ধ; সুতরাং তারা ফিরবে না।