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Al-Baqarah
۱۷۹
۱۷۹:۲
ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون ١٧٩
وَلَكُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌۭ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٩
وَلَكُمۡ
فِي
ٱلۡقِصَاصِ
حَيَوٰةٞ
يَٰٓأُوْلِي
ٱلۡأَلۡبَٰبِ
لَعَلَّكُمۡ
تَتَّقُونَ
١٧٩
و ای صاحبان خرد! برای شما در قصاص حیات و زندگی است، باشد که شما تقوا پیشه کنید.
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tareq abed
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۷ سال پیش
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آیه ۱۷۹:۲
When a person intends to kill unjustly. and he remembers the penalty if charged with murder can be death, he will think twice about killing the person and thus 2 lives will be saved. The victim, and the killer who would have been killed in retaliation. Thus, their is life for us in the law of qisas or retaliation.
Due to excessive ease in criminal law when it comes to murderers, we see an excessive rise in murders and homicides since the time de...
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