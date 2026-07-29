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Al-Baqarah
۱۷۱
۱۷۱:۲
ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون ١٧١
وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ كَمَثَلِ ٱلَّذِى يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءًۭ وَنِدَآءًۭ ۚ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌۭ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١٧١
وَمَثَلُ
ٱلَّذِينَ
كَفَرُواْ
كَمَثَلِ
ٱلَّذِي
يَنۡعِقُ
بِمَا
لَا
يَسۡمَعُ
إِلَّا
دُعَآءٗ
وَنِدَآءٗۚ
صُمُّۢ
بُكۡمٌ
عُمۡيٞ
فَهُمۡ
لَا
يَعۡقِلُونَ
١٧١
مثل (دعوتکنندۀ) کسانیکه کافر شدند، همچون مثل کسی است که چیزی را که جز صدا و ندایی نمیشنود، بانگ میزند، (این کافران) کر، گنگ، و نابینا هستند، و از این رو نمیاندیشند.
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Anthony Den Braven
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۲ سال پیش
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آیه ۱۷۱:۲
There is a certain emphasis on the delirium of unconscionable crowds who follow their masters as docile cattle. I consider the qualities of perception in this ayah - we shall impugn the authorities and our beliefs and therefore attempt to comprehend different spectrums of vision. It is not a call to a revolution, however, nor a rally to undermine tradition - wisdom of the entirety of the past generations surpasses that of ours current and perhaps...
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