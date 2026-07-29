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Al-Baqarah
۱۶۹
۱۶۹:۲
انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ١٦٩
إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٦٩
إِنَّمَا
يَأۡمُرُكُم
بِٱلسُّوٓءِ
وَٱلۡفَحۡشَآءِ
وَأَن
تَقُولُواْ
عَلَى
ٱللَّهِ
مَا
لَا
تَعۡلَمُونَ
١٦٩
(او) شما را فقط به بدی و زشتی فرمان میدهد و اینکه به الله نسبت دهید آنچه را که نمیدانید.
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Kulsum Maniar
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۱۶ هفته پیش
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آیه ۱۶۹:۲
Quick reflection:
#words
In this ayah Allah ﷻ informs us that Shaytan commands us towards three things:
1. Evil
2. Indecency
3. To say about Allah ﷻ what we do not know
The third point made me stop. Because it is so inclusive.
Yes, it includes shirk and all its forms. But it also includes other than that, doesn't it?
Do I ever say about Allah ﷻ something that I don't know? Maybe not to the world — do I say it to myself?
Do I ever tell ...
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