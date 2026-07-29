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Al-Baqarah
۱۶۱
۱۶۱:۲
ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولايك عليهم لعنة الله والملايكة والناس اجمعين ١٦١
إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ كُفَّارٌ أُو۟لَـٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٦١
إِنَّ
ٱلَّذِينَ
كَفَرُواْ
وَمَاتُواْ
وَهُمۡ
كُفَّارٌ
أُوْلَٰٓئِكَ
عَلَيۡهِمۡ
لَعۡنَةُ
ٱللَّهِ
وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ
وَٱلنَّاسِ
أَجۡمَعِينَ
١٦١
همانا کسانیکه کافر شدند، و در حالیکه کافر بودند مردند، لعنت الله و فرشتگان و همه مردم بر آنها خواهد بود.
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tareq abed
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۸ سال پیش
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آیه ۱۵۹:۲، ۱۶۱:۲
The first quoted verse mentions those who hide knowledge are 'cursed' by Allah. The next verse mentions the exception, and that is making tawbah and teaching the people, and Allahs curse wont apply.
The second quoted verse mentioned those who die on disbelief have the curse of Allah over them.
The first verse mentions the curse as a verb, yal3an, because a verb or action can come to an end, and that is because they are alive and can make tawba...
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