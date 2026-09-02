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تفسیر: Al-Baqarah ۱۵:۲
Al-Baqarah
۱۵
۱۵:۲
الله يستهزي بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ١٥
ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِى طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٥
ٱللَّهُ
ﲻ
يَسۡتَهۡزِئُ
ﲼ
بِهِمۡ
ﲽ
وَيَمُدُّهُمۡ
ﲾ
فِي
ﲿ
طُغۡيَٰنِهِمۡ
ﳀ
يَعۡمَهُونَ
ﳁ
١٥
ﳂ
الله آنان را مسخره میکند، و آنها را در طغیانشان نگه میدارد تا سرگردان شوند.
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قیراط
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Al-Sa'di
Злое ухищрение всегда причиняет вред только тем, кто этого заслуживает. Лицемеры насмехаются над правоверными, и в воздаяние за это Аллах насмехается над ними. В мирской жизни Аллах приукрашивает для них дурные деяния, которые они совершают. Он не позволяет правоверным наказывать их, и поэтому они полагают, что всегда будут вместе с правоверными. Он приумножает их беззаконие и оставляет их слепо блуждать в пучинах нечестия и неверия. Когда же наступит День воскресения, Аллах одарит их светом, которым будут одарены правоверные. Но свет правоверных будет до конца освещать им дорогу, тогда как свет лицемеров погаснет, и они будут горько страдать от того, что оказались во мраке после того, как прошли часть светлого пути. И что может быть хуже разочарования после большой надежды? Всевышний сказал: «В тот день лицемеры и лицемерки скажут верующим: “Погодите, мы позаимствуем у вас немного света”. Им будет сказано: “Возвращайтесь назад и ищите свет”. Между ними будет возведен забор с вратами, с внутренней стороны которого будет милость, а снаружи - мучения. Они будут взывать к ним: “Разве мы не были с вами?” Они скажут: “Да, но вы соблазняли самих себя, выжидали, сомневались и обольщались надеждами до тех пор, пока не явилось повеление Аллаха. Соблазнитель (дьявол) обманул вас относительно Аллаха. Сегодня ни от вас, ни от неверующих не примут выкупа. Вашим пристанищем будет Огонь, который более всего подобает вам. Как же скверно это место прибытия!”» (57:13–15).