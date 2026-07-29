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Al-Baqarah
۱۴۹
۱۴۹:۲
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ١٤٩
وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَإِنَّهُۥ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٤٩
وَمِنۡ
حَيۡثُ
خَرَجۡتَ
فَوَلِّ
وَجۡهَكَ
شَطۡرَ
ٱلۡمَسۡجِدِ
ٱلۡحَرَامِۖ
وَإِنَّهُۥ
لَلۡحَقُّ
مِن
رَّبِّكَۗ
وَمَا
ٱللَّهُ
بِغَٰفِلٍ
عَمَّا
تَعۡمَلُونَ
١٤٩
و از هر جا که بیرون شدی، پس (به هنگام نماز) روی خود را بسوی مسجد الحرام کن. و بدرستی که این (رو کردنت) حقی از جانب پروردگارت است و الله از آنچه میکنید غافل نیست.
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tareq abed
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۸ سال پیش
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آیه ۱۴۹:۲، ۱۴۴:۲، ۱۵۰:۲
Why is the command to face the qiblah repeates 3 times?
Some say because this is the first abrogation in islam , so Allah SWT wanted to emphasize it to the muslims.
Others say it is speaking to 3 groups of people in each ayah. To the peope in the masjid al haram who see the ka3ba, to the people of the haram who can face the mosque and not see the ka3ba, and the third for all people in the east and west to face the direction of mecca.
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