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Al-Baqarah
۱۴۷
۱۴۷:۲
الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ١٤٧
ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١٤٧
ٱلۡحَقُّ
مِن
رَّبِّكَ
فَلَا
تَكُونَنَّ
مِنَ
ٱلۡمُمۡتَرِينَ
١٤٧
حق از جانب پروردگار تو است، پس هرگز از شک کنندگان مباش.
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Ilham Amin
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۴۹ هفته پیش
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آیه ۱۴۷:۲
How do we know something is true?
Growing up, I was conditioned to believe that everything we read in books is 100% true. If it was published, then it must be true; if we learnt it in school, then it must be true. Later on, I realised that this isn't the case always. Lies can be published too. More so, we see this in history books that contain lies and half-truths told by the dominating party in order to present the reality as they saw it – or ...
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