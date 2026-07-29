وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Baqarah
۱۴۶
۱۴۶:۲
الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ١٤٦
ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ يَعْرِفُونَهُۥ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًۭا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٤٦
ٱلَّذِينَ
ءَاتَيۡنَٰهُمُ
ٱلۡكِتَٰبَ
يَعۡرِفُونَهُۥ
كَمَا
يَعۡرِفُونَ
أَبۡنَآءَهُمۡۖ
وَإِنَّ
فَرِيقٗا
مِّنۡهُمۡ
لَيَكۡتُمُونَ
ٱلۡحَقَّ
وَهُمۡ
يَعۡلَمُونَ
١٤٦
کسانیکه به آنان کتاب (آسمانی) دادهایم او (پیامبر صلی الله علیه وسلم) را میشناسند، چنانکه فرزندان خود را میشناسند، و همانا گروهی از آنان در حالیکه میدانند حق را کتمان میکنند.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
منعکس کنید
بازتاب ها بیانگر نظر Quran.com نیست و نباید از متن خارج شود
Dr Sewera Quaisar
دنبال کردن
۲ سال پیش
·
ارجاع دادن
آیه ۱۴۶:۲، ۲۰:۶
بسم الله الرحمن الرحيم
The Qur’anic verses about the previous nations recognizing the Prophet Muhammad (ﷺ) as they recognized their own sons—such as:
'Those to whom We gave the Scripture know him as they know their own sons. But indeed, a party of them conceals the truth while they know [it].' (Qur’an 2:146)
—reveal a timeless truth about human nature and the struggles of indecision. These verses draw a picture of hearts that can see the ligh...
بیشتر ببین
۱۲
۴
انجمن بازتاب را کاوش کنید
آیه قبلی
آیه بعدی