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Al-Baqarah
۱۱۹
۱۱۹:۲
انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسال عن اصحاب الجحيم ١١٩
إِنَّآ أَرْسَلْنَـٰكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًۭا وَنَذِيرًۭا ۖ وَلَا تُسْـَٔلُ عَنْ أَصْحَـٰبِ ٱلْجَحِيمِ ١١٩
إِنَّآ
أَرۡسَلۡنَٰكَ
بِٱلۡحَقِّ
بَشِيرٗا
وَنَذِيرٗاۖ
وَلَا
تُسۡـَٔلُ
عَنۡ
أَصۡحَٰبِ
ٱلۡجَحِيمِ
١١٩
همانا ما تو را به حق، مژده رسان و بیمدهنده فرستادیم. و دربارۀ دوزخیان از تو پرسیده نخواهد شد.
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ekaterina myachina
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۵ هفته پیش
·
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آیه ۱۱۹:۲
Not Yours to Carry
Reading Al-Baqarah (2:119) through the Hadith
One of the heaviest burdens we can carry is thinking that another person's heart rests in our hands.
We explain.
We remind.
We encourage.
We pray.
And when nothing seems to change, we quietly wonder whether we have somehow failed.
Then Allah ﷻ says to His Messenger ﷺ:
﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾
Innā arsalnāka bil-ḥaqqi bashīran wa nadhīrā.
“Indeed, W...
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