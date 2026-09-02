وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسیر: Al-Baqarah ۱۱:۲
Al-Baqarah
۱۱
۱۱:۲
واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون ١١
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ١١
وَإِذَا
ﲁ
قِيلَ
ﲂ
لَهُمۡ
ﲃ
لَا
ﲄ
تُفۡسِدُواْ
ﲅ
فِي
ﲆ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲇ
قَالُوٓاْ
ﲈ
إِنَّمَا
ﲉ
نَحۡنُ
ﲊ
مُصۡلِحُونَ
ﲋ
١١
ﲌ
و هنگامیکه به آنها گفته شود: «در زمین فساد نکنید» میگویند: «ما فقط اصلاحکنندهایم».
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Ahsanul Bayaan
তাদেরকে যখন বলা হয়, ‘পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না’, তারা বলে, ‘আমরা তো শান্তি স্থাপনকারীই।’