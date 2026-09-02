وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسیر: Al-Baqarah ۱۱:۲
Al-Baqarah
۱۱
۱۱:۲
واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون ١١
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ١١
وَإِذَا
ﲁ
قِيلَ
ﲂ
لَهُمۡ
ﲃ
لَا
ﲄ
تُفۡسِدُواْ
ﲅ
فِي
ﲆ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲇ
قَالُوٓاْ
ﲈ
إِنَّمَا
ﲉ
نَحۡنُ
ﲊ
مُصۡلِحُونَ
ﲋ
١١
ﲌ
و هنگامیکه به آنها گفته شود: «در زمین فساد نکنید» میگویند: «ما فقط اصلاحکنندهایم».
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
وإذا نُصحوا ليكفُّوا عن الإفساد في الأرض بالكفر والمعاصي، وإفشاء أسرار المؤمنين، وموالاة الكافرين، قالوا -كذبًا وجدالاً- إنما نحن أهل الإصلاح.