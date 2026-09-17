Al-Sa'di تفسیر: Al-'Ankabut آیه 9

Всевышний поведал о Своем обещании ввести в Райские сады всех тех, кто уверовал и совершал благие деяния. Они будут в окружении пророков, правдивых верующих, павших мучеников и праведных угодников, каждый из которых взойдет на свою ступень перед Всевышним Господом. Все это свидетельствует о том, что правильная вера и праведные деяния являются залогом счастья и преуспеяния. Только те, кто обладает этими качествами, становятся угодниками Милостивого Аллаха и оказываются в окружении Его богобоязненных рабов.