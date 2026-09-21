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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-'Ankabut آیه 69
Al-'Ankabut
۶۹
۶۹:۲۹
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين ٦٩
وَٱلَّذِينَ جَـٰهَدُوا۟ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٦٩
وَٱلَّذِينَ
ﲐ
جَٰهَدُواْ
ﲑ
فِينَا
ﲒ
لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ
ﲓ
سُبُلَنَاۚ
ﲔﲕ
وَإِنَّ
ﲖ
ٱللَّهَ
ﲗ
لَمَعَ
ﲘ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
ﲙ
٦٩
ﲚ
و کسانیکه در راه ما (کوشش و) جهاد کنند؛ قطعاً به راههای خویش هدایت شان میکنیم، و یقیناً الله با نیکوکاران است.
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Tafsir Fathul Majid
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