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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-'Ankabut آیه 66
Al-'Ankabut
۶۶
۶۶:۲۹
ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون ٦٦
لِيَكْفُرُوا۟ بِمَآ ءَاتَيْنَـٰهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا۟ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٦٦
لِيَكۡفُرُواْ
ﱤ
بِمَآ
ﱥ
ءَاتَيۡنَٰهُمۡ
ﱦ
وَلِيَتَمَتَّعُواْۚ
ﱧﱨ
فَسَوۡفَ
ﱩ
يَعۡلَمُونَ
ﱪ
٦٦
ﱫ
تا آنچه را به آنها دادهایم؛ کفران کنند، و تا (از لذات زندگی دنیا) بهره گیرند، پس به زودی خواهند دانست.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.