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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-'Ankabut آیه 64
Al-'Ankabut
۶۴
۶۴:۲۹
وما هاذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ٦٤
وَمَا هَـٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهْوٌۭ وَلَعِبٌۭ ۚ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْـَٔاخِرَةَ لَهِىَ ٱلْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ٦٤
وَمَا
ﱁ
هَٰذِهِ
ﱂ
ٱلۡحَيَوٰةُ
ﱃ
ٱلدُّنۡيَآ
ﱄ
إِلَّا
ﱅ
لَهۡوٞ
ﱆ
وَلَعِبٞۚ
ﱇﱈ
وَإِنَّ
ﱉ
ٱلدَّارَ
ﱊ
ٱلۡأٓخِرَةَ
ﱋ
لَهِيَ
ﱌ
ٱلۡحَيَوَانُۚ
ﱍﱎ
لَوۡ
ﱏ
كَانُواْ
ﱐ
يَعۡلَمُونَ
ﱑ
٦٤
ﱒ
و این زندگی دنیا (چیزی) جز سرگرمی و بازیچه نیست، و بیتردید اگر میدانستند سرای آخرت همان زندگی (واقعی) است.
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