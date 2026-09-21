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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-'Ankabut آیه 60
Al-'Ankabut
۶۰
۶۰:۲۹
وكاين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم ٦٠
وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍۢ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٦٠
وَكَأَيِّن
ﲏ
مِّن
ﲐ
دَآبَّةٖ
ﲑ
لَّا
ﲒ
تَحۡمِلُ
ﲓ
رِزۡقَهَا
ﲔ
ٱللَّهُ
ﲕ
يَرۡزُقُهَا
ﲖ
وَإِيَّاكُمۡۚ
ﲗﲘ
وَهُوَ
ﲙ
ٱلسَّمِيعُ
ﲚ
ٱلۡعَلِيمُ
ﲛ
٦٠
ﲜ
و چه بسیار جنبدگانیکه روزی خود را بر دوش نمیگیرند، الله به آنها و شما روزی میدهد، و او شنوای داناست.
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