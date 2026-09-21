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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-'Ankabut آیه 58
Al-'Ankabut
۵۸
۵۸:۲۹
والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوينهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر العاملين ٥٨
وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًۭا تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَـٰمِلِينَ ٥٨
وَٱلَّذِينَ
ﱶ
ءَامَنُواْ
ﱷ
وَعَمِلُواْ
ﱸ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﱹ
لَنُبَوِّئَنَّهُم
ﱺ
مِّنَ
ﱻ
ٱلۡجَنَّةِ
ﱼ
غُرَفٗا
ﱽ
تَجۡرِي
ﱾ
مِن
ﱿ
تَحۡتِهَا
ﲀ
ٱلۡأَنۡهَٰرُ
ﲁ
خَٰلِدِينَ
ﲂ
فِيهَاۚ
ﲃﲄ
نِعۡمَ
ﲅ
أَجۡرُ
ﲆ
ٱلۡعَٰمِلِينَ
ﲇ
٥٨
ﲈ
و کسانیکه ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، قطعاً آنها را در غرفههایی از بهشت جای میدهیم که نهرها در زیر آن جاری است، جاودانه در آن خواهند ماند، چه خوب است پاداش عمل کنندگان.
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