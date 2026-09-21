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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-'Ankabut آیه 53
Al-'Ankabut
۵۳
۵۳:۲۹
ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون ٥٣
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ ۚ وَلَوْلَآ أَجَلٌۭ مُّسَمًّۭى لَّجَآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةًۭ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥٣
وَيَسۡتَعۡجِلُونَكَ
ﱁ
بِٱلۡعَذَابِ
ﱂ
وَلَوۡلَآ
ﱃ
أَجَلٞ
ﱄ
مُّسَمّٗى
ﱅ
لَّجَآءَهُمُ
ﱆ
ٱلۡعَذَابُۚ
ﱇﱈ
وَلَيَأۡتِيَنَّهُم
ﱉ
بَغۡتَةٗ
ﱊ
وَهُمۡ
ﱋ
لَا
ﱌ
يَشۡعُرُونَ
ﱍ
٥٣
ﱎ
و آنها با شتاب عذاب را از تو طلب میکنند، و اگر موعد مقرری تعیین نشده بود، یقیناً عذاب (الهی) به (سراغ) آنها میآمد، و ناگهان در حالیکه نمیدانند به (سراغ) آنها خواهد آمد.
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